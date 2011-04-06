Мінфін залучив до бюджету 232 млн. грн. від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України залучило до Державного бюджету 232 млн. 182,18 тис. грн. від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціоні 5 квітня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, зокрема, були додатково розміщені облігації з терміном погашення 14 грудня 2011 року на суму 28 млн. 476,3 тис. грн. із дохідністю 7,75% і облігації з терміном погашення 12 грудня 2012 року на суму 203 млн. 705,88 тис. грн. із дохідністю 9,6%.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України у 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Усього в 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.