Чи зможуть інвестори зберегти оптимізм?

Фондові біржі почали квітень з позитиву. Підтримкою для інвесторів стали дані по ринку праці в США. І це не випадково, так як саме американська економіка останнім часом є єдиним відносно стабільним джерелом позитивних новин. Решта ж регіонів (хвилювання на Близькому Сході та в Північній Африці, стихійні лиха і аварія на АЕС в Японії, нові фінансові проблеми в Європі) викликають, в цілому, песимізм...

Як відзначив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко, фондові індекси США 1 квітня виросли на фоні сприятливих економічних даних. Зростання числа робочих місць у Сполучених Штатах Америки прискорилося з 194 тис. до 216 тис. у березні порівняно з лютим. Водночас, рівень безробіття в березні знизився до 8,8% порівняно з 8,9% у лютому. Значення індексу ділового оптимізму ISM Manufacturing PMI, що відображає настрої в реальному секторі економіки, не змінилося порівняно зі значенням у лютому. Це вказує на те, що наслідки землетрусу в Японії, а також високі ціни на нафту поки що не є нездоланними проблемами з точки зору керуючих компаній.

Український ринок цінних паперів також почав місяць зі зростання. Індекс ПФТС 1 квітня підвищився на 0,45% - до 1 104,15 пункта. Індекс Української біржі виріс на 1,13% - до 2844,51 пункта.

За словами П.Ілляшенка, після кількох днів невиразної динаміки, на українських фондових майданчиках 1 квітня спостерігалося зростання завдяки сильному звіту з ринку праці США. Індекс Української біржі завершив торгову сесію зростанням на 1,1%, незважаючи на те, що третина блакитних фішок подорожчали більш ніж на 2%. Ф'ючерс на індекс Української біржі з експірації в червні додав у 1,6%, що коректніше відбило результати дня. Торговельна активність була невисокою, що знову поставило під сумнів стійкість поточного торговельного діапазону. Обсяг торгів опустився на 30% нижче 10-денної ковзної середньої.

Наступний торговий день місяця (4 квітня) завершився незначним підйомом як на глобальних, так і на українських ринках. Тобто темпи зростання фондових індексів зменшили обороти.

П.Ілляшенко повідомив, що 4 квітня американські індекси S&P 500 і DJIA додали 0,03% і 0,2% відповідно. На фоні відсутності публікації значущих економічних даних і помірного росту вартості нафти діями трейдерів керували переважно технічні фактори. Так, на старті торгової сесії в Сполучених Штатах Америки індекс DJIA піднімався вище позначки 12 400 пунктів, яка згодом стала опором і максимальним рівнем дня. Крім того, вважає аналітик, «виступ Бена Бернанке в понеділок не містив несподіванок. Резюмуючи сказане Б.Бернанке, можна зосередитися на двох тезах. По-перше, зростання вартості сировинних товарів має короткотерміновий вплив на динаміку цін. По-друге, ФРС уважно відстежує динаміку інфляційних очікувань і не бачить причин для різких кроків доти, поки очікування майбутньої інфляції залишаються стабільними».

У свою чергу, аналітики інвестиційної групи «Сократ» вважають, що питання пов'язані з Японією та Лівією поки залишаються поза полем зору інвесторів фондових ринків. Азійські ринки 4 квітня пораділи ослабленню ієни і відповідному зростанню акцій експортерів. Торги на фондових майданчиках Європи і США проходили на позитивній території. Позитив було закладено ще в п'ятницю, коли були оприлюднені сильні дані з ринку праці в США. Новини про те, що Vodafone продає частину свого французького оператора зв'язку медіа-холдингу Vivendi за 7,95 млрд. євро, були також позитивно сприйняті європейським фондовим ринком.

За словами П.Ілляшенка, вітчизняний фондовий ринок 4 квітня також показав скромне зростання. Динаміка торгів на Українській біржі в цілому відповідала розвитку подій на світових майданчиках. У підсумку до кінця торгової сесії індекс Української біржі додав 0,3%, у той час як ф'ючерс на нього закрився зростанням на 0,5%. Торговельна активність була на 25% нижчою від рівня 10-денної ковзної середньої.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 4 квітня виріс на 0,55% - до 1 110,20 пункта. Індекс Української біржі підвищився на 0,31% - до 2853,38 пункта.

Результати торгів 5 квітня показали, що волатильність фондових ринків нікуди не зникла, а позитивний настрій інвесторів може легко змінитися на протилежний.

Як відзначили аналітики інвестиційної групи «Сократ», торгова сесія в Європі та США 5 квітня проходила переважно з негативною динамікою індексів, причиною чого стала слабка статистика по єврозоні та США, а також пониження рейтингу Португалії на одну сходинку агентством Moody's. Остання подія відновила побоювання інвесторів стосовно боргової кризи в єврозоні. Дані стосовно ділової активності в сфері послуг США, а також з ділової активності в галузі промислового виробництва єврозони виявилися гіршими очікувань. Крім цього, додатковий негатив до настроїв інвесторів додали новини про підвищення ЦБ Китаю відсоткових ставок за річними кредитами і депозитами в національній валюті на 0,25%.

П.Ілляшенко, у свою чергу, підкреслив, що з банківського сектору Європи знову прийшли новини про плани залучення капіталу банківськими установами. На цей раз йдеться про німецький Commerzbank і італійський Intesa Sanpaolo. Зовсім недавно учасники ринку негативно реагували на залучення капіталу італійськими банками, що викликало зниження європейських майданчиків на фоні стабільної динаміки фондових індексів у США. Однак, так як плани Commerzbank і Intesa Sanpaolo не стали сюрпризом, негативна реакція інвесторів на цей раз має бути обмеженою.

Українські фондові майданчики 5 квітня на фоні зовнішнього негативу також знизилися, причому відчутніше, ніж світові ринки. Індекс ПФТС у цей день опустився на 1,28% - до 1 096,02 пункта. Індекс Української біржі впав на 1,34% - до 2815,18 пункта. І тут слід відзначити, що характерною особливістю українського ринку останнім часом є низький обсяг торгів.

На думку П.Ілляшенко, проблема порівняно низької торгової активності становить серйозну загрозу для подальшої динаміки українського ринку акцій. Так, підкреслив він, припущення про нестійкість зростання українських акцій, що спостерігалося 4 квітня, підтвердилося наступного дня. Індекс Української біржі 5 квітня знизився на 1,28%, водночас як ф'ючерсний контракт на індекс з датою закінчення у червні втратив 2,4% через чергової хвилі погіршення настроїв гравців вітчизняного ринку. Торговельна активність знову була порівняно невисокою.

Як бачимо, основним драйвером руху фондових ринків в усьому світі зараз є макроекономічна статистика з США. Крім того, серйозним чинником є ​​фінансові проблеми в Європі. З наступного ж тижня головним для інвесторів стане корпоративний сектор, так як почнеться сезон звітності світових гігантів. Оптимісти вірять, що результати компаній у першому кварталі 2011 року будуть такими ж вражаючими, як і в четвертому кварталі минулого року. Однак, враховуючи проблеми європейських банків і події в Японії, корпорації можуть «вразити» зовсім протилежно...



Олег Коберник (УНІАН)