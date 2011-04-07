Учасники фондових ринків шукають нові ідеї для зростання - експерт

Учасники фондових ринків знаходяться в пошуку нових ідей для зростання після того, як втрати від корекції в лютому-березні були практично повністю відіграні.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що зараз на роль майбутнього драйвера ринків претендує неформальний старт сезону квартальних звітів, що розпочнеться у понеділок, 11 квітня, після закриття торгових майданчиків в США - з публікації фінансових результатів компанії Alcoa.

Водночас, на думку аналітика, ринки акцій вже сьогодні можуть відчути зростання волатильності через можливе підвищення процентних ставок хоча б одним із двох провідних європейських центральних банків - Банком Англії або ЄЦБ. Учасники торгів турбуються щодо можливості часткового повторення подій літа 2008 року, коли несподіване посилення монетарної політики Європейським центральним банком спровокувало зростання євро проти долара США і призвело до різкого стрибка цін на сировинні товари.

Як повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО, перед початком сьогоднішніх торгів на європейських майданчиках також активно обговорювали довгоочікуване звернення уряду Португалії за фінансовою допомогою до Євросоюзу. Незважаючи на те, що така подія була цілком очікувана учасниками ринку (питання було лише в тому, коли саме це станеться), настрій інвесторів навряд чи покращиться. Наступними питаннями для обговорення в рамках теми європейської боргової кризи стануть проблеми в банківському секторі Іспанії. При цьому масштаби боргів країни є занадто великими для надання допомоги в рамках діючих механізмів фінансової стабільності.