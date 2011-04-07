ВДЦП звернеться до Януковича в зв'язку із ситуацією навколо створення центрального депозитарію

Керівництво ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ВДЦП) планує звернутися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у зв`язку з ситуацією, яка склалася навколо створення в Україні центрального депозитарію. Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова наглядової ради ВДЦП Василь РОГОВИЙ.

«Ми підготували звернення до Президента, де детально проаналізували все, що сьогодні робиться для створення центрального депозитарію, як усе це позначиться на розвитку депозитарної системи і ринку загалом», - сказав він, відзначивши, що дане звернення планують направити Президенту найближчим часом.

В цілому В.РОГОВИЙ критично відгукнувся про плани щодо створення центрального депозитарію на базі НДУ, підкресливши, що це підвищить ризики роботи всієї депозитарної системи в України. За його словами, Нацдепозитарій сьогодні внаслідок своєї організаційної структури та технологічної бази не зможе ефективно виконувати функції центрального депозитарію.

В.РОГОВИЙ також вважає нереальними плани з розмежування діяльності двох депозитаріїв, коли один буде займатися обліком майнових прав, а інший - розрахунково-кліринговою діяльністю. «Ніде в світі немає такого, щоб одночасно було два центральних депозитарії, - зазначив він. - Очевидно, що нам просто хотіли підсолодити пілюлю, мовляв, не турбуйтеся, ми і для вас знайдемо місце.

Голова наглядової ради ВДЦП також вважає, що плани залишити в майбутньому центральному депозитарії контрольний пакет акцій за державою не підвищать його керованість і не зроблять більш прозорою його роботу. «У Нацдепозитарії 86% належить державі, і від цього щось змінилося?» - запитує він. Він також зазначив, що тільки сформована учасниками ринку структура може об`єктивно представляти інтереси ринку.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 2011 заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Віктор ІВЧЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією створити Центральний депозитарій України на базі Національного депозитарію України.

28 лютого прем`єр затвердив склад оргкомітету та заходи щодо створення Центрального депозитарію. До цієї групи не увійшли представники Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, створеного операторами фондового ринку.

31 березня голова Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) Дмитро ТЕВЕЛЄВ заявив, що Національному депозитарію України будуть делеговані повноваження центрального депозитарію. За його словами, до такого висновку прийшли члени організаційного комітету зі створення центрального депозитарію в Україні.

Довідка УНІАН. ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» створено в 2008 р. До складу його засновників увійшли Національний банк України, ПФТС, УМВБ і комерційні банки (всього 22 засновника).