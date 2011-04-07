ВР змінила покарання за маніпуляції на фондовому ринку

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом)».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього законопроекту проголосували 270 народних депутатів із 353, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону пропонується викласти у новій редакції статтю 163-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення та доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 222-1 (маніпулювання на фондовому ринку).

Відповідно вносяться зміни і до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (підслідність), згідно з якими злочин із маніпулювання на фондовому ринку віднесено до підслідності органів внутрішніх справ, та в окремих випадках – податкової міліції.

Проектом закону також вносяться зміни до закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» в частині приведення його термінології у відповідність до норм Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення.