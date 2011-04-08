Торги на фондових біржах Європи і США пройшли з позитивною динамікою - експерти

Торгова сесія на фондових біржах Європи і США в четвер, 7 квітня, проходила з позитивною динамікою індексів на фоні статистики про зниження кількості первинних заявок на допомогу з безробіття на 10 тис. - до 382 тис.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому УНІАН.

Крім того, відзначають аналітики, ринок у четвер підтримали новини про те, що Португалія звернеться за допомогою до Євросоюзу. Підвищення базової відсоткової ставки рефінансування Європейським центральним банком на 0,25 відсоткового пункта не стало несподіванкою для інвесторів, так як це рішення збіглося з очікуваннями. Сьогодні вийдуть дані про торговий баланс Німеччини і Португалії за лютий. У США буде опублікована статистика з оптового продажу.

За словами аналітиків, українські ринки акцій у четвер закрилися в мінусі. Лідерами торгів на Українській біржі за обсягом стали «Мотор Січ» (13,4 млн. грн.) та «Укрнафта» (10,3 млн. грн.). Серед підприємств індексного кошика найбільше зниження було зафіксоване по Ясинівському КХЗ (-2,30%), «Західенерго» (-2,37%) і «Центренерго» (-1.32%). Зростання показали акції «Стиролу» (+1,35%), «Укрнафти» (+0,13%) і «Укртелекому» (+0,04%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 7 квітня, знизився на 0,26% - до 1 091,51 пункта. Загальний обсяг торгів становив 283 млн. 676 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,56% - до 2793,62 пункта. Загальний обсяг торгів становив 285 млн. 84 тис. грн., з них на терміновому ринку - 114 млн. 710 тис. грн.