Розраховувати на серйозні покупки українських акцій поки не варто - експерт

До появи чітких сигналів на продовження зростання світових фондових майданчиків розраховувати на серйозні покупки на українському ринку акцій, мабуть, не варто.

Таке припущення висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

Як підкреслила аналітик, вітчизняний ринок акцій орієнтується на зовнішні фактори. При цьому російський ММВБ останні два тижні безперервно зростає, оновлюючи історичні максимуми. Відповідно, подальше зростання на російському ринку без будь-якої корекції вже насторожує. Американські фондові індикатори за останні два тижні зростання так і не зуміли оновити річні максимуми і закріпитися вище за позначку 1340 пунктів за S&P 500.

За словами О.ЄВДОЧЕНКО, з одного боку, попереду квартальна звітність. Як показує практика, у 70% випадків ринки зростають у цей період. На наступному тижні, 11 квітня, сезон звітності відкриває компанія Alcoa. Відповідно, перед початком публікації корпоративної звітності в США серед учасників ринку немає особливого бажання скорочувати свої позиції. З іншого боку, купувати особливих приводів поки що теж немає.

Тим не менше, повідомила аналітик, вітчизняний ринок акцій почав сьогоднішній день зі зростання, чому сприяє зовнішній фон. Зокрема, в зеленій зоні проходять торги на європейських майданчиках. Ф'ючерси на американських та індекси демонструють також позитивну динаміку. «На відкритті індекс UX додає 0,85%, але на фоні дуже низьких обсягів торгів на ринку заявок, швидше за все, це закриття коротких позицій, які були відкриті вчора з надією на продовження низхідного тренду», - сказала аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 7 квітня, знизився на 0,26% - до 1 091,51 пункта. Загальний обсяг торгів становив 283 млн. 676 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,56% - до 2793,62 пункта. Загальний обсяг торгів становив 285 млн. 84 тис. грн., з них на терміновому ринку - 114 млн. 710 тис. грн.