Українські фондові ринки в четвер торгувалися в червоній зоні - експерти

Українські фондові ринки в четвер, 7 квітня, торгувалися в червоній зоні.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, індекс Української біржі третій день поспіль закрився на негативній території. Обсяг торгів при цьому був досить низьким. «Центренерго» (-1,32%), «Західенерго» (-2,37%) і Ясинівський КХЗ (-2,3%) стали лідерами падіння серед блакитних фішок.

За інформацією аналітиків, помірне зниження в четвер продемонстрували «Райффайзен банк Аваль» (-0,47%), «Укрсоцбанк» (-0,98%), «Мотор Січ» (-0,65%), «Донбасенерго» (- 0,28%) і акції гірничо-металургійного сектору. Так, Єнакієвський метзавод втратив 1,05%, Алчевський меткомбінат - 0,09%, «Азовсталь» - 0,33%, Авдіївський КХЗ - 0,7%. «Стиролу» (+1,35%) вдалося показати упевнене зростання. «Укрнафта» (+0,13%) і «Укртелеком» (+0,04%) трохи додали в ціні.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 7 квітня, знизився на 0,26% - до 1 091,51 пункта. Загальний обсяг торгів становив 283 млн. 676 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,56% - до 2793,62 пункта. Загальний обсяг торгів становив 285 млн. 84 тис. грн., з них на терміновому ринку - 114 млн. 710 тис. грн.