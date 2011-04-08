Падіння акцій українських агрокомпаній на Варшавській фондовій біржі продовжилося - експерти

Падінняакційкомпаній українськогоаграрногосекторуна Варшавськійфондовійбіржів четвер, 7 квітня,продовжилося.

Процеповідомляєтьсяв аналітичномуогляді інвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,переданомуагентствуУНІАН.

За інформацієюаналітиків,котирування «Агротону»(-4,26%) на Варшавськійфондовійбіржівчетверістотнопросіли.«Кернел»(-1,98%),«Мілкіленд»(-1,22%) і«Астарта»(-0,69%)такожзнизилися.

Яквідзначаютьаналітики,на Лондонськійфондовійбіржівчетвер інвесторифіксувалиприбуток по акціямCadogan Petroleum(-2,6%).Водночас,іншікомпаніїнафтогазовогосектору-JKX Oil&Gas(JKX LN)іRegal Petroleum(RPT LN)-вціні незмінилися.ПапериFerrexpo(-1,79%)коригувалися.Акції«Миронівськогохлібопродукту»(-0,32%) продовжувализнижуватися.

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