В Держбюджет від продажу ОВДП з початку року залучено 10,503 млрд. грн

В Державний бюджет України в березні ц.р. від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинних аукціонах було залучено 4,665 млрд. грн., із початку року – 10,503 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

У березні Міністерство фінансів України також здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України” на загальну суму 5 млрд. грн.

Середньозважена прибутковість ОВДП за результатами проведення аукціонів у березні становила 9,2% річних (із початку року - 8,6%), а з урахуванням зобов'язань, випущених із метою рекапіталізації, - в березні 9,4% (із початку року - 8,9 % річних).

Погашення й сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який з початку року становив 12,522 млрд. грн., зокрема основний борг – 9,008 млрд. грн., сплата доходу – 3,514 млрд. грн.

Як повідомлялося, уряд планує в 2011 році випустити для фінансування дефіциту Держбюджету ОВДП на 48,59 млрд. грн. У цій сумі не враховано випуск паперів за програмами капіталізації НАК "Нафтогаз України", націоналізованих банків і фінансування Аграрного фонду.

За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Всього у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (із урахуванням паперів, випущених із метою збільшення статутного капіталу НАК “Нафтогаз України”, банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.