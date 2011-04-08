Вчорашній землетрус у Японії не вплинув на динаміку акцій - експерт

Повторний землетрус у Японії, який відбувся вчора, не став важливим чинником з точки зору впливу на динаміку ризикових активів.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що крім фактично нейтрального закриття торговельних майданчиків у США, торги в країнах Азії сьогодні вранці проходили переважно на позитивній території. Зокрема, ф`ючерси на індекс S & P 500 вранці додали в межах 0,2-0,3%, а динаміка ф`ючерсів на індекси DAX і FTSE 100 просигналізувала про відкриття європейських майданчиків на позитивній території. Зовнішній фон на відкритті українського ринку сьогодні склався помірно-позитивний. Водночас, враховуючи близькість все ще не подоланих рівнів опору для фондових індексів у США, а також майбутні вихідні, оптимізм учасників ринку протягом торгової сесії може ослабнути.

За інформацією аналітика, фондові індекси S & P 500 і DJIA у четвер, 7 квітня, знизилися на незначні 0,15% і 0,14% відповідно, легко відігравши втрати першої половини торгової сесії. З урахуванням динаміки ф`ючерсів на індекс S & P 500 сьогодні вранці, американський ринок акцій перебуває в стані консолідації вже протягом п`яти торгових сесій поспіль.

Як вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, очікуване підвищення процентних ставок Європейським центральним банком зробило незначний вплив на динаміку ризикових активів. При цьому варто пам`ятати, що динаміка європейської валюти також перебувала під тиском розвитку подій у Португалії, яка звернулася за фінансовою допомогою до ЄС. Реакція ринків на дії ЄЦБ може стати більш зрозумілою вже за результатами торгів у п`ятницю.

Тим часом, додав аналітик, після трьох днів консолідації на рівні в 108 доларів за барель, котирування нафти марки WTI досягли позначки в 110 доларів і продовжили зростання сьогодні вранці. З одного боку, через бойові дії поставки нафти лівійськими повстанцями на міжнародний ринок знову відкладаються. З іншого боку, учасники ринку після тривалої паузи повернулися до аргументу здешевлення долара США в якості виправдання для зростання ціни «чорного золота».