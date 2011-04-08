ФДМУ виставив на продаж 100% «Укрвуглепромтрансу»

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу 100% пакета акцій ПАТ «Укрвуглепромтранс».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 6 квітня цього року.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакету акцій становить 2 млн. 330 тис. грн.

Конкурс з продажу акцій «Укрвуглепромтрансу» відбудеться через 50 днів з дня його оголошення.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрвуглепромтранс» (м. Донецьк) займається ремонтом і реконструкцією залізничних шляхів. Загальна площа земельної ділянки складає 6,734 га, в тому числі в Донецьку - 0,075 га, кількість споруд - 2, у Горлівці - 1,019 га, кількість споруд - 5 та ін.

За підсумками 2010 року ПАТ «Укрвуглепромтранс» отримало дохід у розмірі 356 тис. грн., збиток - 3 млн. 808 тис. грн., дебіторська заборгованість - 918 тис. грн., кредиторська заборгованість - 1 млн. 846 тис. грн.

Статутний фонд ПАТ «Укрвуглепромтранс» становить 3 млн. 324 тис. грн.