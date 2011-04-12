Нафта стала причиною негативних настроїв на фондовому ринку - експерти

Злет цін на нафту до 30-місячного максимуму і загоряння на одному з найбільших родовищ нафти в Лівії вчора стали причиною негативних настроїв на фондовому ринку.

Така думка викладена в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, торги на закордонних фондових майданчиках у понеділок, 11 квітня, проходили зі змішаною динамікою. Враховуючи відсутність макроекономічної статистики, у фокусі інвесторів був початок сезону корпоративної звітності. Зокрема, вони перебували в очікуванні квартального звіту провідного алюмінієвого гіганта Alcoa Inc, який вийшов вже після закриття ринків.

Аналітики повідомляють, що сьогодні будуть опубліковані індекс споживчих цін за березень по ряду країн Єврозони, а також індекс поточних умов ZEW по Німеччині за квітень. У США сьогодні вийдуть дані про торговельний баланс за лютий, експортні та імпортні ціни за березень і державний бюджет за березень.

Як відзначають аналітики, українські майданчики в понеділок закрилися зниженням. Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступила «Мотор Січ» (14,7 млн. грн.). Всі підприємства індексного кошика показали зниження. Найбільше падіння було зафіксовано за акціями «Стиролу» (-2,04%), «Центренерго» (-2,02%) і Ясинівського КХЗ (-1,93%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 11 квітня, впав на 1,39% - до 1 075,32 пункта. Загальний обсяг торгів становив 149 млн. 647 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,89% - до 2754,99 пункта. Загальний обсяг торгів становив 226 млн. 496 тис. грн., з них на терміновому ринку - 83 млн. 793 тис. грн.