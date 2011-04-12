Експерт: українські фондові біржі продовжили слідувати низхідному тренду

Українські фондові біржі в понеділок, 11 квітня, продовжили слідувати низхідному тренду.

Про це сказано в огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, підготовленому аналітиком Олександром ЛОЗОВИМ.

За інформацією аналітика, індекс Української біржі істотно просів відразу після відкриття торгів і торгувався в червоній зоні протягом всієї сесії понеділка. Загальний обсяг торгів залишився низьким. Особливо сильно впали котирування «Центренерго» (-2,02%). Лідер за обсягом торгів - «Мотор Січ» (-0,92%) - також зіграла свою роль у падінні індексу.

О.ЛОЗОВИЙ зазначив, що папери коксохімічних підприємств і металургійних заводів у понеділок також знизилися. Так, Авдіївський КХЗ втратив 1,81%, Ясиновський КХЗ - 1,93%, Алечвський меткомбінат - 0,57%, «Азовсталь» - 0,37%, Єнакієвський метзавод - 1,51%. «Стирол» (-2,04%), «Західенерго» (-1,72%) і «Донбасенерго» (-1,18%) впали в ціні. Акції банків «Укрсоцбанку» (-1,18%) і "Райффайзен банку Аваль» (-0,69%) коригувалися. Торги паперами "Укрнафти" (-0,31%) і «Укртелекому» (-0,15%) закрилися незначним зниженням котирувань.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 11 квітня, впав на 1,39% - до 1 075,32 пункта. Загальний обсяг торгів становив 149 млн. 647 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,89% - до 2754,99 пункта. Загальний обсяг торгів становив 226 млн. 496 тис. грн., з них на терміновому ринку - 83 млн. 793 тис. грн.