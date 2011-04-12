У цьому році можна очікувати IPO близько десяти українських компаній - «Ернст енд Янг»

УцьомуроціможнаочікуватиIPOблизькодесятиукраїнськихкомпаній.ЯксказановпереданомуУНІАНпрес-релізі міжнародноїаудиторськоїкомпанії«ЕрнстендЯнг»,процезаявивголовадепартаментукорпоративнихфінансівіM&Aцієїкомпанії ВладиславОСТАПЕНКО.

«Мицілкомможемопобачитиблизько10розміщень,переважнона Варшавськійфондовійбіржі,в основномусільськогосподарськихкомпаній»,-зазначиввін.

На думкуВ.ОСТАПЕНКА,дляУкраїни,які дляринківіншихкраїн, 2011рік можевиявитися рекорднимза кількістю здійснених IPO.

«Звичайно,вУкраїні,виходячиз невеликої кількості активнихprivate equityфондів,основнимініціаторомIPOєне фондипрямихінвестицій,а приватніособи-власникибізнесу,якіпрагнутьскористатисяактивізацією ринкукапіталів івідкриттям "IPO-вікна" длязалученнядодатковогокапіталу і зміцненняринковихпозицій»,-зазначивВ.ОСТАПЕНКО.

Зайогословами, минулорічнірозміщенняуспішнодовели,щоринок відкритийічекаєновихемітентів,томубагатокомпанійз минулогороку перебувають устадіїактивної підготовкидо IPO.

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