У цьому році можна очікувати IPO близько десяти українських компаній - «Ернст енд Янг»
УцьомуроціможнаочікуватиIPOблизькодесятиукраїнськихкомпаній.ЯксказановпереданомуУНІАНпрес-релізі міжнародноїаудиторськоїкомпанії«ЕрнстендЯнг»,процезаявивголовадепартаментукорпоративнихфінансівіM&Aцієїкомпанії ВладиславОСТАПЕНКО.
«Мицілкомможемопобачитиблизько10розміщень,переважнона Варшавськійфондовійбіржі,в основномусільськогосподарськихкомпаній»,-зазначиввін.
На думкуВ.ОСТАПЕНКА,дляУкраїни,які дляринківіншихкраїн, 2011рік можевиявитися рекорднимза кількістю здійснених IPO.
«Звичайно,вУкраїні,виходячиз невеликої кількості активнихprivate equityфондів,основнимініціаторомIPOєне фондипрямихінвестицій,а приватніособи-власникибізнесу,якіпрагнутьскористатисяактивізацією ринкукапіталів івідкриттям "IPO-вікна" длязалученнядодатковогокапіталу і зміцненняринковихпозицій»,-зазначивВ.ОСТАПЕНКО.
Зайогословами, минулорічнірозміщенняуспішнодовели,щоринок відкритийічекаєновихемітентів,томубагатокомпанійз минулогороку перебувають устадіїактивної підготовкидо IPO.