Старт сезону корпоративних звітів розчарував - експерт

Неформальний старт сезону корпоративних звітів скоріш розчарував.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що після публікації фінансових результатів акції компанії Alcoa втратили більше 3% в ході постбіржевих торгів, що найкращим чином відображає реакцію учасників ринку. Фінансові результати Alcoa в першому кварталі 2011 року виявилися змішаними. З одного боку, прибуток становив 0,28 долара на акцію при очікуваннях на рівні 0,27 долара. З іншого боку, продажі компанії виявилися дещо нижчими за очікування учасників ринку, а прогноз компанії на кінець року не змінився порівняно з четвертим кварталом 2010 року.

За словами П.ІЛЛЯШЕНКА, протягом тижня в центрі уваги інвесторів будуть перебувати корпоративні звіти представників банківського сектору. Так, у середу 13 квітня про результати за перший квартал 2011 року відзвітує JPMorgan Chase, після чого в п'ятницю, 15 квітня, очікується публікація звіту про прибутки і збитки від Bank of America. Ще одним «подразником уваги» стане публікація квартальних результатів Google в четвер 14 квітня.

Як відзначив аналітик, «фондові індекси США відкрили поточний тиждень зниженням, фактично почавши сезон корпоративних звітів на мінорній ноті». В понеділок індекс S&P 500 знизився на 0,3%, у той час як індекс DJIA закрився без змін порівняно з рівнем минулої п'ятниці. За відсутності значущих новин трейдери в своїх діях керувалися переважно технічними факторами. Учасники ринку зосередилися на погіршенні короткострокової технічної ситуації, що не дозволило американським індексам утриматися на позитивній території до кінця торговельної сесії.

На думку аналітика, «у виступах ряду представників ФРС і президента Бундесбанку Акселя ВЕБЕРА не було несподіванок». На європейському континенті тривають дискусії про необхідність розділення відповідальності між позичальниками та кредиторами в майбутньому. При цьому ФРС відзначає тимчасовий ефект впливу високих цін сировинних товарів на динаміку показників інфляції в США. При цьому в виступі голови ФРБ Нью-Йорка Вільяма ДАДЛІ можна виділити два цікавих моменти. По-перше, з точки зору ФРС економіка Сполучених Штатів Америки втратила імпульс зростання протягом останніх місяців через зростання вартості нафти. По-друге, темпи зростання зайнятості та вартості робочої сили залишаються недостатньо високими.

П.ІЛЛЯШЕНКО повідомив, що трейдери на сировинних майданчиках використовували публікацію економічного прогнозу МВФ для фіксації прибутку. Прогноз зростання світової економіки в 2011 році не зазнав змін, проте незначне зниження прогнозу зростання економіки США змусило трейдерів сумніватися в стабільності попиту на нафту на поточних цінових рівнях.

За інформацією аналітика, сьогодні вранці, на фоні продовження зниження ф'ючерсів на індекс S&P 500, на фондових майданчиках в країнах Азії домінували продавці. Японський Nikkei 225 втрачав близько 2% через нові підземні поштовхи, підвищення рейтингу ускладнень на АЕС «Фукусіма-1» і можливе підвищення оцінки економічної шкоди. «Водночас, ранкове зниження фондових індексів можна охарактеризувати як широкомасштабне і пов'язане більшою мірою з локальною зміною ставлення до ризику, а не з подіями в Японії», - вважає П.ІЛЛЯШЕНКО.