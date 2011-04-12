Обсяг ІРО в світі за підсумками першого кварталу 2011 року знизився на 13%

За останні три місяці загалом 294 компанії в світі залучили 46,9 млрд. дол., що на 13% менше порівняно з показником за аналогічний період 2010 року, коли в рамках 300 первинних публічних емісій компаніями було залучено 54,1 млрд. дол.

Про це йдеться в прес-релізі міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг», переданому агентству УНІАН.

Як наголошується в прес-релізі, нестабільність ринкової кон'юнктури, викликана заворушеннями на Близькому Сході і подіями в Японії, не могла не позначитися на динаміці нових емісій у другій половині кварталу.

За інформацією «Ернст енд Янг», всього в першому кварталі вісім компаній з пайовою участю фондів прямих інвестицій відклали IPO у зв'язку з ситуацією, що склалася на ринку. Чотири з них як пряму причину називають події в Японії.

За словами керівника міжнародної практики компанії «Ернст енд Янг», що надає послуги фондам прямих інвестицій, Джеффрі БАНДЕРА, компанії з пайовою участю фондів прямих інвестицій продовжують відігравати вирішальну роль у ще не завершеному процесі відновлення ринку IPO.

«Враховуючи, що фонди прагнуть використовувати переваги сприйнятливих ринків акціонерного капіталу та ініціюють процеси продажу деяких найбільших пакетів акцій, придбаних у 2005-2008 роках, ми очікуємо, що активність буде зберігатися на високому рівні протягом деякого часу», - зазначив він.

У прес-релізі «Ернст енд Янг» зазначається, що поки активність угод у США зростає, динаміка IPO на ринках, що розвиваються, навпаки, уповільнюється. Так, у першому кварталі активність була зосереджена на американському континенті: на цей регіон припало понад 90% сумарних надходжень від розміщення акцій, а також 80% від загальної кількості угод за квартал. У другому півріччі 2010 року на ринках, що розвиваються було здійснено більше 50% від загальної кількості угод IPO спонсорованих компаній, але в 2011 році до сьогодні активність знижувалася - було проведено п'ять IPO і залучено 1,4 млрд. дол США. У той же час, за словами Д.БАНДЕРА, «ринки, що розвиваються залишаться важливим плацдармом для IPO компаній з пайовою участю фондів прямих інвестицій».