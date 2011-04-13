Український ринок акцій впав через підвищення рівня небезпеки на «Фукусімі» - експерти

Український ринок акцій у вівторок, 12 квітня, закрився сильним зниженням на тлі чергового землетрусу в Японії та підвищенням рівня небезпеки на «Фукусімі».

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, серед підприємств індексного кошика Української біржі більшість паперів у вівторок втратили близько 3-4%. Найбільше зниження було зафіксовано за акціями Алчевського меткомбінату (-4,91%), «Мотор Січі» (-4,84%) і «Донбасенерго» (-4,72%).

Як відзначають аналітики, біржі Європи та США у вівторок закрилися в червоній зоні. Серед негативу варто зазначити погіршення прогнозу МВФ про зростання ВВП низки країн, включаючи США, а також слабку статистику бізнес-кон`юнктури Німеччини. Щодо сезону квартальної звітності в США, алюмінієвий гігант Alcoa хоч і показав зростання прибутку, але не виправдав очікувань аналітиків. Серед останніх новин, які вплинули на торги в США, - зниження прогнозу прибутку Morgan Stanley від Goldman Sachs. Торговий дефіцит у США звузився, характеризуючи падіння як імпорту, так й експорту. Нафта також знижується в ціні, чинячи тиск на сировинний сектор.

За словами аналітиків, сьогодні в Німеччині будуть опубліковані дані гуртових продажів за березень, а також дані промислового виробництва єврозони за лютий. У США вийде така статистика: роздрібний продаж за березень, дані щодо виробничих запасів за лютий, а також Бежева книга.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 12 квітня, впав на 1,81% - до 1 055,87 пункту. Загальний обсяг торгів склав 54 млн. 786 тис. грн.

Індекс Української біржі обвалився на 3,15% - до 2668,24 пункту. Загальний обсяг торгів склав 272 млн. 245 тис. грн., З них на терміновому ринку - 97 млн. 856 тис. грн.