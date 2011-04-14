На відкритті українського ринку акцій склався негативний зовнішній фон - експерт

На відкритті українського ринку акцій склався негативний зовнішній фон.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, американський ринок акцій у середу, 13 квітня, перервав серію торгових сесій з негативним результатом, під час яких індекс S & P 500 втратив майже 2% за 3 дні. Зростання акцій від рівня 50-денної середньої для індексу S & P 500 вчора підтримувалося позитивною динамікою фондових індексів у країнах Азії і в Європі, а також реакцією ринку на публікацію фінансових результатів банку JP Morgan Chase. Однак опір на рівні 1320 пунктів виявилося непосильною перешкодою на шляху покупців, і до кінця дня індекси S & P 500 і DJIA закрилися лише номінальним зростанням, на 0,02% і 0,06% відповідно.

Як підкреслив П.ІЛЛЯШЕНКО, рекордний розмір квартального прибутку JP Morgan Chase на перевірку виявився недостатнім стимулом для зростання акцій банку. За підсумками торговельної сесії в середу котирування акцій JP Morgan знизилися на 0,8%, а папери банків стали аутсайдером серед інших секторів індексу S & P 500, втративши більше 1,3% станом на кінець дня. Серед корпоративних подій в центрі уваги знаходиться майбутня публікація квартальних результатів компаніями Google (сьогодні, 14 квітня, після закриття торгових майданчиків в США), а також Bank of America в п`ятницю, 15 квітня.

На думку аналітика, «після невдалого для покупців завершення торгів у США трейдери на азіатських майданчиках підхопили естафету відродження песимізму. Таким чином, на торгових майданчиках країн Азії баланс сил знову зміщується в бік продавців». Водночас, напередодні сьогоднішнього початку торгів у Європі ф`ючерси на індекс S & P 500 не демонструють однозначного напрямку руху, балансуючи на рівні закриття попередньої торгової сесії. Ф`ючерси на основні європейські фондові індекси відповідно вказують на відкриття торгових майданчиків на негативній території.