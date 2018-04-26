Фондові ринки: від злету до падіння - один крок

Фондові ринки протягом вже досить тривалого часу вирізняються вражаючою нестійкістю. При цьому світові біржі демонструють переважно зростання. Водночас, українські ринки падають, значно випереджаючи у своєму негативі закордонні майданчики.

Зокрема, за словами аналітика інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександра Кушнарьова, суперечливий зовнішній фон, що сформувався до відкриття торгів у середу, 6 квітня, став причиною стартового падіння індексу Української біржі. Незважаючи на те, що на закордонних майданчиках у перші години спостерігалася помірно-позитивна динаміка, вітчизняні трейдери здебільшого були налаштовані негативно. Невизначеність у питаннях щодо монетарної політики центробанків провідних країн не дозволили гравцям зосередитися на покупках. Багато українських торговців для перестраховки виходили з довгих позицій, не вірячи в подальше зростання ринку після тривалого підйому минулих місяців. У цих умовах вони різкіше відреагували на слабкі новини з промвиробництва у Великобританії та боргові проблеми єврозони, ніж їхні іноземні колеги.

Однак, зазначив О.Кушнарьов, з виходом статданих щодо ВВП єврозони, які збіглися як з попередніми оцінками, так і з прогнозами аналітиків, індекс Української біржі кинувся вгору, копіюючи рух зарубіжних індикаторів. Підтримала ринок і сильна макростатистика промислових замовлень в Німеччині, яка перевершила оцінки експертів практично в 5 разів. У результаті, до обіду індексу Української біржі вдалося наблизитися до позначки закриття попередньої сесії і всю другу половину дня провести на нейтральній території. Зважаючи на відсутність важливих внутрішніх новин по окремим компаніям, динаміку акцій визначали спекулятивні чинники.

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 6 квітня, опустився на 0,20% - до 2809,42 пункту. Індекс ПФТС знизився на 0,15% - до 1094,35 пункту.

Вищевказаний приклад демонструє характерний для вітчизняного ринку тренд останнього часу: навіть на непоганому зовнішньому тлі він падає. При цьому, якщо новини ззовні мають негативний характер, українські індекси показують більш значний обвал.

У понеділок, 11 квітня, вітчизняні майданчики знизилися досить відчутно. Індекс ПФТС на цьому тлі впав на 1,39% - до 1075,32 пункту. Індекс Української біржі опустився на 0,89% - до 2754,99 пункту. У цей день на світових ринках взяв гору песимізм.

На думку аналітиків інвестиційної групи «Сократ», причиною негативних настроїв у цей день стали зліт цін на нафту до 30-місячного максимуму і спалах на одному з найбільших родовищ нафти в Лівії. Торги на зарубіжних фондових майданчиках 11 квітня проходили зі змішаною динамікою. За відсутності макроекономічної статистики у фокусі інвесторів був початок сезону корпоративної звітності. Зокрема, вони перебували в очікуванні квартального звіту провідного алюмінієвого гіганта Alcoa Inc, який вийшов вже після закриття ринків.

Продовжуючи тему, аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко наголосив, що старт сезону корпоративних звітів розчаровує. Фінансові результати Alcoa в першому кварталі 2011 року виявилися змішаними. З одного боку, прибуток склав 0,28 долара на акцію за очікувань на рівні 0,27 долара. З іншого боку, продажі компанії виявилися дещо нижчими за очікування учасників ринку, а прогноз компанії на кінець року не зазнав змін у порівнянні з четвертим кварталом 2010 року.

П.Іллшенко додав, що трейдери на сировинних майданчиках використовували публікацію економічного прогнозу МВФ для фіксації прибутку. Прогноз зростання світової економіки в 2011 році не зазнав змін, проте незначне зниження прогнозу зростання економіки США змусило трейдерів сумніватися в стабільності попиту на нафту на поточних цінових рівнях. Крім того, у вівторок вранці, на тлі продовження зниження ф`ючерсів на індекс S & P 500, на фондових майданчиках в країнах Азії домінували продавці. Японський Nikkei 225 втрачав близько 2% через нові підземні поштовхи, підвищення рейтингу ускладнень на АЕС «Фукусіма-1» і можливе підвищення оцінки економічного збитку. «Водночас, ранкове зниження фондових індексів можна охарактеризувати як широкомасштабне, пов`язане більше з локальною зміною ставлення до ризику, а не з подіями в Японії», - вважає П.Ілляшенко.

У вівторок, 12 квітня, в результаті поглиблення негативу на світових біржах, стався обвал вітчизняних фондових ринків. Індекс Української біржі впав на 3,15% - до 2668,24 пункту. Індекс ПФТС впав на меншу величину, але все ж відчутно - на 1,81% до 1055,87 пункту.

За словами П.Ілляшенка, котирування українських акцій 12 квітня різко знизилися, наслідуючи погіршення настроїв на світових майданчиках. Індекс Української біржі втратив 3,15%, у той час як ф`ючерсний контракт на індекс з терміном закінчення у червні продемонстрував найгірший результат, за підсумками дня, втративши більше 4%. «Дефіцит уваги до ринку з боку великих покупців, а також підвищена чутливість настроїв українських трейдерів є головними причинами випереджаючого зниження українського ринку акцій в порівнянні з динамікою порівнянних фондових індексів», - вважає аналітик.

Як зазначає П.Ілляшенко, на тлі розпродажу акцій торговельна активність на Українській біржі у вівторок не продемонструвала ознак підвищення, а загальний обсяг торгів у черговий раз не перевищив рівень 10-денний ковзної середньої. Усі без винятку ліквідні папери завершили торги на негативній території.

У середу, 13 квітня, вітчизняні фондові біржі дещо несподівано продемонстрували серйозне зростання. Очевидно, це було викликано бажанням «биків» відіграти відчутні втрати вівторка. Для здійснення такого бажання зовнішні новини створили сприятливий фон. Індекс Української біржі, що обвалився напередодні, зріс у середу на 2,57% - до 2736,89 пункту. Індекс ПФТС, що менше знизився у вівторок, піднявся в середу не так помітно - на 0,54% до 1061,54 пункту.

Як підкреслила аналітик інвестиційної компанії "Альтана Капітал» Яна Лаврик, зростання котирувань українських акцій 13 квітня було зумовлене перш за все поліпшенням настроїв на світових майданчиках. На Українській біржі в середу спостерігався «стрибок вгору» після зниження протягом шести торгових сесій поспіль. Зовнішній фон до відкриття вітчизняного ринку сформувався помірно-позитивний. Азіатські біржі завершили день у зеленій зоні, європейські майданчики почали сесію на помірно-позитивній ноті, ф`ючерси на американські індекси також торгувалися з підвищенням. Панічні настрої, зумовлені новинами про поширення радіації з аварійною АЕС «Фукусіма-1», поступово зійшли нанівець. Інвестори переключили увагу на сезон звітності, який стартував у понеділок, і в очікуванні сильних фінансових показників банку JPMorgan нарощували позиції в паперах. При цьому зростання індексів на європейських біржах продовжилося навіть всупереч публікації негативної макростатистики. Промвиробництво в єврозоні у лютому збільшилася на 0,4% за очікуваного зростання на 0,8%.

На думку Я.Лаврик, позитивна динаміка на світових майданчиках стала сигналом до покупок на вітчизняному ринку. У результаті торги на Українській біржі в середу відкрилися зростанням котирувань практично всіх ліквідних паперів. Протягом дня індекс Української біржі продовжив висхідний рух. Впевненості гравцям надавав зростання європейських фондових індикаторів, а також опублікований після обіду звіт JPMorgan. Прибуток банку в першому кварталі 2011 року зріс на 67%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, і склав 1,28 долара на акцію при прогнозі показника на рівні 1,15 долара. Звітність JPMorgan змогла нівелювати негатив від публікації напередодні фінрезультатів компанії Alcoa, виручка якої помітно розчарувала інвесторів.

Однак, незважаючи на такий позитивний результат торгів у середу, про розворот тренда українського ринку говорити рано, бо світові біржі ще не можуть похвалитися постійністю. Тим більше, що приводів для песимізму зараз достатньо. Зокрема, стихія в Японії і аварія на "Фукусімі», мабуть, ще довго будуть розбурхувати інвесторів. Політична ситуація в Лівії, з витікаючими звідти «нафтовими» проблемами, також дуже напружена. Крім цього, і сезон звітності поки не дав приводу дуже радіти...

За інформацією Я.Лаврик, незважаючи на значне зростання, вже в кінці сесії в середу на Українській біржі посилилися продажі. Гравці вважали за краще частково зафіксувати прибуток, адже ситуація на світових ринках як і раніше залишається невизначеною.

Начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена Євдоченко вважає, що не варто розраховувати на серйозні покупки на українському ринку акцій до появи чітких сигналів на продовження зростання світових майданчиків. Вітчизняний ринок акцій орієнтується на зовнішні фактори. При цьому російська ММВБ останні два тижні безперервно зростає, оновлюючи історичні максимуми. Відповідно, подальше зростання на російському ринку без будь-якої корекції вже насторожує. Тим більше, що американські фондові індикатори за останні два тижні зростання так і не зуміли оновити річні максимуми і закріпитися вище за позначку 1340 пунктів по S & P 500.

Як бачимо, ситуація на фондових ринках в даний час непроста. У короткостроковій перспективі можна очікувати як корекції, так і злету котирувань акцій. І вирішальним чинником у найближчому майбутньому стане корпоративна звітність.

Ігор Галичак (УНІАН)