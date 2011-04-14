Відновленню українського фондового ринку сприяв зовнішній позитив - експерти

Відновленню українського фондового ринку вчора сприяв зовнішній позитив.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, європейські біржі в середу, 13 квітня, росли на хорошій макростатистиці, в той час як ф`ючерси на американські індекси упевнено торгувалися в зеленій зоні на очікуваннях квартальних даних від JP Morgan. Фінансові результати банку за перший квартал перевершили очікування, давши тим самим зелене світло для "биків". Нафта також відновилася в ціні, надаючи підтримку сировинному сектору. При цьому в Японії ситуація стабільно погана, Лівія також поза фокусом ринку.

За інформацією аналітиків, сьогодні в США будуть опубліковані дані щодо кількості первинних звернень за допомогою з безробіття за минулий тиждень та індекс цін виробників за березень. Сьогодні також вийде фінансовий звіт Google за перший квартал 2011 року.

Аналітики відзначають, що вітчизняні фондові ринки закрилися ростом. Всі блакитні фішки Української біржі змогли відіграти недавнє зниження. Після відновлення торгів по Стахановському ВБЗ акції емітента змогли додати в ціні 6,5%. Найбільше зростання було зафіксовано за акціями Авдіївського КХЗ (+6,65%), «Азовсталі» (+3,99%) і «Стиролу» (+3,17%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 13 квітня, підвищився на 0,54% - до 1 061,54 пункту. Загальний обсяг торгів склав 406 млн. 928 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 2,57% - до 2736,89 пункту. Загальний обсяг торгів склав 333 млн. 316 тис. грн., З них на терміновому ринку - 118 млн. 979 тис. грн.