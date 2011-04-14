Україна і Гонконг домовилися про вихід українських компаній на Гонконгську біржу

Україна і Гонконг домовилися про вихід українських компаній на IPO на Гонконгську біржу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду України, відповідної домовленісті досягнули під час зустрічі прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з главою уряду Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки Сянган (Гонконг) Дональдом ЦАНГОМ.

Нагадаємо, що глава українського уряду перебуває з офіційним візитом у КНР.

*** Гонконгська фондова біржа (Hong Kong Stock Exchange) - фондова біржа в Гонконгу. Основний індекс: S & P/HKEx LargeCap.