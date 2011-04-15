Фондові ринки зараз трохи ігнорують економічні дані зі США - експерт

Учасники фондового ринку в даний час звертають велику увагу на публікацію фінансових результатів компаній і в деякій мірі ігнорують економічні дані зі США.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що «в четвер навіть після закриття торгових майданчиків США публікація фінансових результатів продовжила розчаровувати учасників ринку». Зокрема, прибуток компанії Google виявився гіршим за очікування, після чого акції компанії знизилися на 5,5% під час постбіржевих торгів. Динаміка продажів Google сподобалася інвесторам, однак зростання витрат на розширення штату співробітників негативно вплинуло на динаміку рентабельності прибутку.

За інформацією П.ІЛЛЯШЕНКА, сьогодні в 14:00 за київським часом фінансові результати за перший квартал 2011 року представить один з найбільших представників фінансового сектора - Bank of America. Після цього динаміка ринків акцій виявиться під помірним впливом економічних релізів: показника динаміки споживчих цін у США, а також динаміки виробничої активності в промисловому секторі.

Як повідомив аналітик, фондові індекси S & P 500 і DJIA у четвер, 14 квітня, завершили торгову сесію символічним зростанням на 0,01% і 0,12% відповідно, відігравши втрати першої половини дня. Покупці віддавали перевагу акціям споживчого та сировинного секторів, а також акціям компаній охорони здоров`я. При цьому динаміка акцій ключових на даний момент секторів - фінансового та технологічного - була негативною.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, торгова сесія п`ятниці в країнах Азії почалася на мінорній ноті вслід за зниженням апетиту до ризику, проте продажі на ринках акцій посилилися після публікації економічних даних з Китаю. Динаміка зростання споживчих цін в Піднебесній прискорилася в черговий раз, слідуючи за ВВП та роздрібними продажами, зростання яких також перевищило ринкові очікування. «Посилення інфляційного тиску ставить під сумнів віру багатьох великих гравців ринку в те, що центральним банкам вдалося приборкати зростання споживчих цін, на підставі чого ці гравці підвищили очікування зростання ринків акцій в країнах з економікою, що розвивається», - вважає аналітик.

За словами аналітика, до початку сьогоднішніх торгів на європейських майданчиках динаміка ф`ючерса на індекс S & P 500 вказує на низхідний напрямок руху ринків. У той же час, нейтральна динаміка ф`ючерсів на основні європейські індекси говорить про відсутність необхідності вдаватися до панічних продажів. Буквально перед початком європейської торгової сесії рейтингове агентство Moody`s знизило суверенний рейтинг Ірландії, але це, як і в нещодавньому минулому, не повинно вплинути на динаміку ризикових активів у короткостроковій перспективі. Зовнішній фон на відкритті українського ринку в п`ятницю склався нейтрально-негативний.