Баланс між «биками» і «ведмедями» зараз досить нестійкий - експерт

Розстановка сил на світових фондових майданчиках і вітчизняному ринку акцій зараз хитка, баланс між «биками» і «ведмедями» досить нестійкий і може бути порушений будь-якою негативною інформацією.

Таку думку висловила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

Вона підкреслила, що «сезон звітності в США стартував. Однак, судячи з реакції учасників торгів на загалом непогані фінансові результати компанії Alcoa і банку JPMorgan Chase, не варто пов`язувати сезон поточної корпоративної звітності з райдужними надіями щодо продовження позитивної динаміки на ринках, тим більше, в переддень засідання ФРС США. Засідання відбудеться 26-27 квітня, і тут можна очікувати абсолютно непередбачених рішень з боку регулятора щодо подальшої грошово-кредитної політики».

Як відзначила О.ЄВДОЧЕНКО, сьогодні, 15 квітня, вітчизняний ринок акцій відкрився зростанням індексу UX, і станом на 12:00 зростання склало 0,63%. При цьому обсяг торгів акціями на ринку заявок невеликий - всього 43 млн. грн.

За словами аналітика, учасники торгів не квапляться з відкриттям як довгих, так і коротких позицій через невизначеність на світових фондових майданчиках. Зокрема, американські індекси знижуються п`ятий день поспіль. S & P 500 і DJ Industrial за цей проміжок часу втратили в середньому 1,6%, а вітчизняний UX знизився на 0,88%. «Поки що це зниження вписується в рамки технічної корекції. Але якщо американські індекси перетнуть 50-денну ковзну середню (для S & P 500 цьому рівню відповідає значення 1307 пунктів) і підуть нижче 1300 пунктів, індекс UX, звичайно ж, піде вниз», - вважає О.ЄВДОЧЕНКО.