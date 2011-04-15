На світових фондових ринках у четвер переважав негативний настрій - експерти

На світових фондових ринках у четвер, 14 квітня, переважав негативний настрій, зокрема, через макроекономічну статистику, яка вийшла в США.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Так, відзначають аналітики, число первинних заявок на допомогу з безробіття значно перевищило очікування аналітиків і становило 412 тис., проти прогнозованих 380 тис. З огляду на поточні рівні, на яких торгуються американські індекси, існує ймовірність подальшого зниження при пробитті вниз рівня 1300 по SP500. Сьогодні очікується великий блок статистики по Китаю та індекс споживчих цін Єврозони за березень. У США буде опубліковано індекс споживчих цін, дані з промислового виробництва та індекс споживчої довіри. Крім того, сьогодні відзвітують Bank of America і Nestle.

За словами аналітиків, українські ринки в четвер закрилися близько від рівнів відкриття. Практично всі акції індексу Української біржі були під тиском. Єдиним драйвером зростання стали акції «Азовсталі», які значно додали в ціні завдяки інформації про можливу виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку за попередні роки. Це питання буде розглянуто на найближчих зборах, яке планується провести 22 квітня. Серед підприємств індексного кошика найбільше зниження показали акції Стахановського вагонобудівного заводу (-3,21%), «Укрсоцбанку» (-1,99%) і «Мотор Січі» (-0,91%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 14 квітня, знизився на 0,06% - до 1060,85 пункта. Загальний обсяг торгів становив 479 млн. 948 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,01% - до 2737,03 пункта. Загальний обсяг торгів становив 345 млн. 803 тис. грн., з них на терміновому ринку - 143 млн. 682 тис. грн.