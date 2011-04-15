Акції «Азовсталі» втримали індекс Української біржі на позитивній території - експерт

Значення фондових українських індексів у четвер, 14 квітня, практично не змінилися.

Про це йдеться в огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, підготовленому аналітиком Олександром ЛОЗОВИМ.

За його словами, на Українській біржі в четвер спостерігалася волатильність. Загальний обсяг торгів був невисоким. Вражаюче зростання акцій «Азовсталі» допомогло індексу втриматися на позитивній території - папери злетіли на 6,83% на чутках про можливу виплату дивідендів. Серед інших акцій гірничо-металургійного комплексу Ясиновський КХЗ втратив 0,74%, Єнакієвський метзавод (-0,13%) і Авдіївський КХЗ (-0,14%) знизилися, Алчевський меткомбінат в ціні не змінився. Котирування Стахановського ВСЗ істотно знизилися.

Аналітик відзначив, що акції банків на Українській біржі в четвер також розпродавалися. «Мотор Січ» і «Стирол» закрилися падінням. Акції генкомпаній і «Укртелекому» незначно знизилися. «Укрнафті» вдалося завершити день на позитивній території.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 14 квітня, знизився на 0,06% - до 1060,85 пункта. Загальний обсяг торгів становив 479 млн. 948 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,01% - до 2737,03 пункта. Загальний обсяг торгів становив 345 млн. 803 тис. грн., з них на терміновому ринку - 143 млн. 682 тис. грн.