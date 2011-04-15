Акції Cadogan Petroleum вчора відновлювалися після падіння - експерт
17:20, 15 квітня 2011Фондовий ринок
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Cadogan Petroleumна Лондонськійфондовійбіржівчоравідновлювавсяпісляпадінняпопередньоїсесії.
ПроцеповідомляєтьсявоглядіінвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,підготовленомуаналітикомОлександромЛОЗОВИМ.
Заінформацією аналітика,акціїCadogan Petroleumна Лондонськійфондовійбіржі вчетверзафіксуваливражаюче зростанняна4,08%.ПапериRegal Petroleum(-2,28%)іJKX Oil&Gas(-1,9%) продовжилипадати.Ferrexpo(+0,75%)торгувався вплюсі.Акції«Миронівськогохлібопродукту»(-2,7%)впалив ціні.
ЯкзазначаєО.ЛОЗОВИЙ,на Варшавськійфондовійбіржівчетвер«Астарта»додала2,39%.Milkiland(+0,24%)продовжив зростання.«Агротон»(-1,53%)істотнознизився.«Кернел»(-0,69%)трохипросів.
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