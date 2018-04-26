Приватизація енергетики - на нові обличчя не очікуйте?

На цьому тижні плани уряду щодо проведення одного з найбільших приватизаційних продажів 2011 оформилися, так би мовити, докуменально. Мова йде, звичайно ж, про розпорядження уряду від 11 квітня, яким був затверджений перелік держпакетів акцій енергокомпаній для продажу в поточному році. Особливої новизни додає те, що на продаж буде виставлено генерацію - дві генеруючі компанії «Західенерго» і «Дніпроенерго» (25% і 45,1%) відповідно. Крім того, планується реалізувати від 21% до 50% акцій у «Київенерго» та восьми обленерго.

Слід зазначити, що подібні плани уряду не стали аж надто великим сюрпризом, про них свого часу говорив голова Фонду державного майна Олександр Рябченко. Зокрема, голова Фонду раніше вже заявляв, що з двох запланованих до продажу генеруючих компаній, першою, найімовірніше, виставлять «Західенерго». Рябченко також зазначив, що перші приватизаційні конкурси з продажу як генеруючих компаній, так і обленерго, швидше за все, будуть проведені влітку цього року. І хоча голова Фонду досить оптимістичний у своїх оцінках щодо успішності даної приватизації, після останніх приватизаційних «успіхів» Фонду подібному оптимізмові починаєш вірити усе менше.

Принаймні, замислюєшся про те, для кого саме більш успішними стануть ці продажі - для держави чи для потенційних покупців.

Сьогодні у найбільш ласих шматків «енергетичного пирога», таких як заплановані до продажу генеруючі компанії, вже частково є свій приватний власник. Мова йде про енергетичну групі ДПЕК, якій уже належить 48% акцій «Дніпроенерго» і щонайменше 25% «Західенерго». На думку експертів, намір уряду залишити в державній власності 25% пакетів акцій генкомпаній після їх приватизації зіграє на руку цій енергетичній групі - вона зможе отримати контроль над компаніями без наявності серйозних конкурентів. «Оскільки уряд залишиться власником 25% акцій в енергогенеруючих компаніях, ніхто, крім ДПЕК, не зможе стати власником контрольного пакету акцій в результаті майбутніх тендерів у тих компаніях, що знаходяться в орбіті їхніх інтересів», - вважає директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital Андрій Беспятов. У зв`язку з цим слід зазначити, що ДПЕК також належить 40% акцій «Київенерго» і 31% «Донецькобленерго» (31%). Ці дві компанії також включені до приватизаційного переліку на цей рік. На думку Беспятова, подібний розвиток ситуації, очевидно, негативно позначиться на сумі доходів від приватизації. За його оцінкою, ціна продажу підприємств не перевищить їх поточної ринкової ціни навіть з урахуванням премії за контроль. У цьому випадку уряд може розраховувати отримати 770 млн. дол. у разі продажу пакетів акцій всіх 11 компаній.

У цілому дана сума приблизно збігається з оцінкою капіталізації виставлених на продаж енергетичних активів. За оцінкою аналітика інвестиційної компанії Concorde Capital Єгора Самусенка, загальна капіталізація запланованих урядом до приватизації цього року державних пакетів енергокомпаній складає 5,8 млрд. грн. За його оцінкою, із загальної суми поточна капіталізація акцій генеруючих компаній становить 3,8 млрд. грн. Аналітик інвестиційної групи «Сократ» Іван Панін вважає, що надходження від продажу 25% акцій «Дніпроенерго» можуть скласти 205-225 млн. дол., ще 275-295 млн. дол. можна буде отримати від продажу 45,1% акцій «Західенерго». У сумі це має принести державі близько 480-520 млн. дол.

У той час, як питання з вартістю активів генеруючих компанією більш-менш ясне, ситуація з оцінкою активів приватизованих обленерго далі залишається туманною. Так, на думку начальника аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олени Євдоченко, у випадку з розподільчими компаніями дуже складно визначити їх вартість, відштовхуючись від ринкової, оскільки «їх акції неліквідні, що відображається у великій різниці між ціною купівлі та ціною продажу. Наприклад, «Вінницяобленерго» торгується в діапазоні - ціна покупки 76 грн., а ціна продажу 130 грн.

Очевидно, що подібні неясності навколо оцінки вартості обленерго абсолютно не сприяють більш результативному проведенню конкурсів, що й так не будуть вирізнятися якимось особливим пожвавленням. Більшість з обленерго вже мають приватних українських акціонерів, тому мова може йти, як зазначив один з експертів, «тільки про вже існуючих власників або тих, що можуть їх там посунути». До того ж, регулятором на ринку електроенергетики продовжує залишатися держава, з якою у вітчизняного великого капіталу набагато більший досвід співробітництва. З огляду на ці фактори, на думку експертів, швидше за все не слід очікувати приходу якихось іноземних інвесторів, швидше за все, коло інтересантів обмежиться давно відомими в українській енергетиці фігурами. До того ж, не слід забувати основне правило української приватизації - якщо оголошується про приватизацію якогось більш-менш ліквідного підприємства, це означає, що питання про його покупця вже вирішене.

Андрій Гарасим (УНІАН)