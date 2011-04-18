Авдіївський КХЗ і «Укртелеком» відіграли основну роль у зростанні Української біржі - експерт

ВражаючірезультатиАвдіївськогоКХЗ(+7,29%) і«Укртелекому»(+2,88%) уп'ятницю,15 квітня,відігралиосновнурольу зростанні індексуУкраїнськоїбіржі.

ПроцеповідомляєтьсявоглядіінвестиційноїкомпаніїPhoenix Capital,підготовленомуаналітикомОлександромЛОЗОВИМ.

Якзазначив аналітик,вітчизняніфондовіринкивп'ятницюзакрилисяупевненим зростанням.ІндексУкраїнськоїбіржідодав1,15%нависокому обсязіторгів248млн.грн.Котирування «Центренерго»(+1,83%),«Донбасенерго»(+1,07%),Алчевськогометкомбінату(+1,68%)і ЯсинівськогоКХЗ(+1,43%)зросли.«МоторСіч»(+0,73%),СтаханівськийВСЗ(+0,99%) і«Стирол»(+0,9%)трохивиросли.

ЗасловамиО.ЛОЗОВОГО,«Укрсоцбанк»(+0,41%) і«РайффайзенбанкАваль»(+0,31%) уп'ятницюповернулисяна позитивнутериторію.«Укрнафта»(+0,09%)і Єнакієвськийметзавод(+0,01%)вцініпрактично незмінилися.Акції«Азовсталі»(-0,51%)трохипонизилисяв ціні.Папери«Західенерго»(-0,32%)такожзакрилися вмінусі.

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