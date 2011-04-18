Фондові біржі Європи та США в п'ятницю закрилися зростанням основних індексів - експерти

Фондовібіржі Європи таСШАвп'ятницю,15 квітня,закрилисяпереважно зростанням основних індексів.

Процейдетьсяв аналітичномуогляді інвестиційноїгрупи«Сократ»,переданомуагентствуУНІАН.

Якпідкреслюютьаналітики,незважаючинаслабкіквартальнізвітиGoogleіBank of America,настроїінвесторів уп'ятницюпокращилисяпіслявиходу статистикиз промисловоговиробництва та про споживчу довіру вСША,якавиявиласякращоюза прогнози.Інвесторів такожпорадуваликвартальнірезультати відNestle.

Тимне менше,відзначаютьаналітики,деякийнегатив уп'ятницювнеслиданіпро прискоренняінфляції вКитаї,СШАіЄврозоні вберезні,атакожновинипро зниженняагентствомMoody's рейтингудержоблігаційІрландії надві сходинки.

На думкуаналітиків, поточний тижденьбудеменшцікавимзточкизору макроекономічноїстатистики,ніжминулий.Крімтого,вперіодкорпоративноїзвітностістатистика,якправило,відходитьнадругийплан.На цьому тижнісвоїзвітиопублікуютьGoldman Sachs,IBM,Intel,Yahoo,General ElectricіDu Pont.

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