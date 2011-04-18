Американські інвестори частково ігнорували слабкі результати квартальних звітів - експерт

Американські інвестори частково ігнорували слабкі результати початку сезону квартальних звітів, що проявилося в зниженні індексу S&P 500 лише на 0,6% за підсумками минулого тижня.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, підтримку фондовому ринку США в п'ятницю, 15 квітня, надали економічні дані (показники промислового виробництва і споживчих очікувань виявилися кращими за прогнози) і надії трейдерів на те, що сезон корпоративних звітів скоро все-таки перестане розчаровувати. За підсумками минулого тижня індексу S&P 500 вдалося відстояти підтримку на рівні 50-денний ковзної середньої. «Це говорить про те, що покупці повні рішучості наростити позиції в ризикових активах за умови сприятливого новинного фону», - вважає аналітик.

Як повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО, фондові індекси США завершили торговельну сесію п'ятниці ростом. Індекси S&P 500 і DJIA підвищилися на 0,4% і 0,5% відповідно. При цьому навіть індексу високотехнологічних компаній NASDAQ вдалося закритися на позитивній території, незважаючи на падіння акцій Google більш ніж на 8%. Причиною зниження котирувань Google стали незадовільні фінансові результати компанії в першому кварталі 2011 року. В п'ятницю також спостерігалося зниження акцій Bank of America на 2,4% після того, як прибуток банку розчарував учасників ринку.

Аналітик вважає, що протягом минулих вихідних головною подією для фінансових ринків стала не зустріч міністрів фінансів і голів центробанків країн Великої двадцятки, а підвищення норми резервування Народним банком Китаю з 20% до 20,5% (зміни наберуть чинності з 21 квітня). Дане рішення завадило китайському індексу SSE Composite приєднатися до позитивної динаміки ринків акцій в країнах Азії сьогодні вранці й може чинити тиск на вартість промислових металів.

Воночас, за словами П.ІЛЛЯШЕНКА, зростання на азіатських майданчиках до відкриття сьогоднішніх торгів у Європі не перевищив 0,5%, демонструючи втрату імпульсу. «Таким чином, навіть за умови стабілізації фондових індексів регіону на позитивній території, відкриття торгового тижня на світових майданчиках не принесло додаткового оптимізму», - зазначив він.

За інформацією аналітика, ф'ючерси на індекс S&P 500 у понеділок знижуються в межах 0,2-0,3%, незважаючи на відновлення зниження котирувань нафти, перерваного трьома днями технічного зростання. Негативний новинний фон на відкритті європейських торгових майданчиків задають слабкі квартальні результати компанії Philips, а також в цілому очікуване зниження агентством Moody's рейтингу ірландських банків. Зовнішній фон на відкритті українського ринку сьогодні склався помірно негативний.