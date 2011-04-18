Експерт: акції Cadogan Petroleum на Лондонській фондовій біржі знову зросли
15:49, 18 квітня 2011Фондовий ринок
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Акції Cadogan Petroleum (+1,96%) на Лондонській фондовій біржі в п`ятницю знову зросли.
Про це йдеться в огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, підготовленому аналітиком Олександром ЛОЗОВИМ.
При цьому, відзначає аналітик, папери Regal Petroleum (-2,08%) і JKX Oil & Gas (-0,45%) на Лондонській фондовій біржі в п`ятницю знизилися. Акції «Миронівського хлібопродукту» (+1,39%) користувалися попитом з боку інвесторів. Котирування Ferrexpo впали на 0,36%.
За інформацією О.ЛОЗОВОГО, на Варшавській фондовій біржі в п`ятницю трохи зросли акції "Астарти" (+0,88%). «Агротон» та «Кернел» в ціні не змінилися. Milkiland (-1,55%) коректувався.
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