Нацагентство з підготовки та проведення Євро-2012 розмістило єврооблігації на 690 млн. дол.

Національне агентство з підготовки та проведення Євро-2012 розмістило другий випуск єврооблігації на 690 млн. дол. терміном на 7 років.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба російського "ВТБ Капітал", який виступив у ролі співорганізатора.

Ставка купона склала 7,4%, що відповідає мінімальній премії до вторинної суверенної кривої України. Дана транзакція гарантована Міністерством фінансів України. Лістинг єврооблігацій відбудеться на Ірландській фондовій біржі.

Залучені кошти будуть використані для фінансування будівництва інфраструктурних проектів у рамках проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро- 2012.