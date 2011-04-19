Експерти: українські фондові ринки сильно знизилися на фоні несприятливих новин із США

Українські фондові ринки в понеділок, 18 квітня, закрилися сильним зниженням на фоні несприятливих новин із США.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, більшість підприємств індексного кошика Української біржі в понеділок показали зниження більше 4%. Лідерами зниження стали Ясиновський КХЗ (-8,39%), Єнакієвський метзавод (-6,63%), «Азовсталь» (-6,06%) і Авдіївський КХЗ (6,06%). Краще ніж ринок виглядали папери концерну «Стирол» (+0,58%).

Як відзначають аналітики, фондові майданчики Європи і США закрилися в мінусі після того, як агентство S&P змінило прогноз щодо суверенного рейтингу США на рівні «Ааа» із «стабільного» на «негативний». На фоні цих новин ціни на нафту на світових ринках значно знизилися. Крім цього, на настрої інвесторів негативно вплинуло рішення ЦБ Китаю в черговий раз підвищити відсоткову ставку з метою боротьби з інфляцією.

За словами аналітиків, сьогодні будуть опубліковані індекс споживчої довіри в Японії за березень, індекси ділової активності в квітні по Німеччині і єврозоні. В США вийдуть дані про число розпочатих будівництв будинків за березень.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 18 квітня, знизився на 2,05% - до 1 048,89 пункта. Загальний обсяг торгів становив 317 млн. 573 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 3,56% - до 2669,86 пункта. Загальний обсяг торгів становив 398 млн. 292 тис. грн., з них на терміновому ринку - 126 млн. 393 тис. грн.