Фондові індекси США завершили понеділок відчутними втратами - експерт

Фондові індекси США завершили торгову сесію понеділка відчутними втратами.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він зазначив, що індекс S&P 500 у понеділок, 18 квітня, втратив 1,1%. Втеча інвесторів з ризикових активів, яка спостерігалася і в першій половині дня, прискорилася після того, як рейтингове агентство S&P понизило довгостроковий прогноз суверенного рейтингу Сполучених Штатів Америки зі стабільного на негативний. При цьому долар США і казначейські зобов'язання мали підвищений попит, відображаючи домінування звичної моделі поведінки ринкових учасників у відповідь на такі новини - «втеча в якість».

На думку аналітика, динаміка акцій фінансового сектору також говорить про відсутність панічної реакції на дії Standard & Poor's. Так, акції фінансового сектора, що входять в індекс S&P 500, втратили лише 1,3% вартості. Водночас, акції фінансового сектору в Європі (ураженого проблемами на борговому ринку) за день знизилися на 2,5%, істотно випередивши за зниженням інші компоненти індексу Bloomberg European 500.

Як вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, одним із каталізаторів розпродажів на ринках акцій стало прискорення зростання прибутковості боргових зобов'язань європейської периферії. Так, прибутковість 2-річних зобов'язань Греції і Португалії практично досягла 20% і 10% відповідно. У свою чергу, уряду Іспанії все складніше дистанціювати себе від проблем Греції, Ірландії та Португалії, що знаходить відображення в зростанні прибутковості іспанського боргу після тривалого періоду відносного затишшя.

За словами аналітика, напередодні сьогоднішнього відкриття українських майданчиків посилення негативних настроїв не спостерігалося. При цьому йдеться не про зміну песимістичних настроїв оптимістичними. Швидше, можна говорити про те, що учасники ринку готуються перевести дух, і зниження індексу S&P 500 до рівня 100-денний ковзної середньої (-1,4% від рівня закриття торгів у понеділок) протягом декількох днів є реальною перспективою.