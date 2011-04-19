Український ринок акцій сьогодні демонструє невпевнений позитив - експерт

Український ринок акцій сьогодні вранці демонструє невпевнений позитив, відіграючи зниження другої половини торгової сесії понеділка.

Так прокоментував поточну ситуацію на ринку голова департаменту торгівлі інвестиційної компанії BG Capital Вадим САМАР.

За його словами, серед інвесторів на ринку як і раніше присутні негативні настрої пов'язані з переглядом макроекономічного прогнозу США рейтинговим агентством S&P. Найбільший тиск з боку продавців відчули папери фінансового сектору, навіть позитивна фінансова звітність Citigroup залишилася непоміченою ринком. Квартальна звітність інших компаній виявилася змішаною. На українському ринку акцій з ранку найбільше зростання демонстрували папери енергетичного сектору «Центренерго» і «Західенерго», які подорожчали більш ніж на 1%. Папери Ясинівського коксохіму підвищилися більш ніж на 2%, що пов'язано з підвищеною волатильністю в акціях компанії. Акції концерну «Стирол» також мають підвищений попит серед рітейлових торговців, які як і раніше відіграють новини про зниження ціни на газ для цього підприємства.

Станом на 11:48 сьогодні, 19 квітня, індекс ПФТС знизився на 0,89%, індекс "Української біржі" знизився на 0,48%.