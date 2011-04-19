ЕРІС планує до 11 травня повністю закрити угоду з придбання «Укртелекому». Дзекон залишиться на посаді

Покупець «Укртелекому» - австрійський концерн ЕРІС планує до 11 травня повністю закрити угоду з придбання 92,79% держпакета акцій ВАТ “Укртелеком”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам управляючий партнер ЕРІС Пітер ГОЛЬДШЕЙДЕР.

«Я сподіваюся, що 11 травня закриємо угоду», - сказав він.

За його інформацією, до кінця травня також планується провести збори акціонерів «Укртелекому», на яких буде обрано правління і наглядову раду підприємства. Після чого цими органами буде затверджено бізнес-план, план розвитку «Укртелекому».

Нинішній голова правління ВАТ «Укртелеком» Георгій ДЗЕКОН залишиться на своїй посаді після переходу прав власності на приватизований мажоритарний держпакет акцій підприємства до австрійського концерну ЕРІС, повідомив Пітер ГОЛЬДШЕЙДЕР.

«Я його знаю дуже добре. Якщо щось відбудеться, то доведеться просити його залишитися, а не навпаки», - зазначив П.ГОЛЬДШЕЙДЕР.

Він також додав, що у Г.ДЗЕКОНА попереду «дуже складні часи», пов`язані з управлінням приватизованого підприємства, його реструктуризацією.

П.ГОЛЬДШЕЙДЕР також зазначив, що на посаду голови Наглядової ради "Укртелекому", швидше за все, запропонує свою кандидатуру.

Нагадаємо, Фонд держмайна 11 березня ц.р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакета акцій компанії становила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

Відповідно до чинного законодавства покупець впродовж 30-денного терміну з моменту підписання і нотаріального засвідчення договору купівлі-продажу має перерахувати першу частину з суми, що залишилася, і впродовж ще 30 днів – другу частину.

Так, ТОВ «ЕСУ», що придбало 92,79-процентний держпакет акцій ВАТ "Укртелеком", перерахувало перший транш за придбані акції у розмірі 4 млрд. 237 млн. 550 тис. грн. Про це УНІАН повідомили 11 квітня у прес-службі Фонду державного майна України.

Як відзначили у прес-службі, раніше як надходження від приватизації було зараховано внесену наприкінці 2010 року покупцем "Укртелекому" заставу за участь в приватизаційному конкурсі у розмірі 1 млрд. 50 млн. грн. Таким чином, загальна сума надходжень від продажу 92,79% акцій «Укртелекому» на сьогодні становить близько 5 млрд. 287 млн. грн.