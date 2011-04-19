Найгірші результати серед українських блакитних фішок показали акції ГМК - експерт

Найгірші результати серед блакитних фішок Української біржі в понеділок, 18 квітня, показали акції гірничо-металургійного сектора.

Про це йдеться в огляді, підготовленому начальником аналітичного відділу інвестиційної компанії Phoenix Capital Сергієм ПЕТРЕНКОМ.

Зокрема, повідомив аналітик, котирування «Азовсталі» на Українській біржі в понеділок знизилися на 6,07%, Авдіївського КХЗ - на 6,06%, Єнакіївського метзаводу - на 6,63%, Алчевського меткомбінату - на 5,49%, Ясинівського КХЗ - на 8,39%. Лідери за обсягом торгів - «Мотор Січ» (-4,25%), «Центренерго» (-4,08%), Стахановський ВБЗ (-4,22%), а також «Укрсоцбанк» (-6,84%) і «Райффайзен банк Аваль» (-5,18%) істотно впали в ціні.

За словами С.ПЕТРЕНКА, «Донбасенерго» (-2,97%) і "Західенерго" (-1,91%) також значно просіли. «Укрнафта» (-0,88%) і «Укртелеком» (-0,45%) трохи знизилися. «Стирол», на відміну від решти акцій, зріс. Папери додали 0,58% у зв’язку з новинами про те, що виробники добрив отримуватимуть газ за зниженою ціною.

Аналітик відзначив, що українські фондові ринки в понеділок просіли, після того як інвестори почали розпродавати акції на тлі погіршення прогнозу за рейтингом США агентством S & P.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 18 квітня, знизився на 2,05% - до 1 048,89 пункту. Загальний обсяг торгів склав 317 млн. 573 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 3,56% - до 2669,86 пункту. Загальний обсяг торгів склав 398 млн. 292 тис. грн., з них на терміновому ринку - 126 млн. 393 тис. грн.