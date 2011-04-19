Експерт: акції Ferrexpo і МХП вчора на Лондонській фондовій біржі потрапили під тиск

Акції Ferrexpo і «Миронівського хлібопродукту» під час вчорашніх торгів на Лондонській фондовій біржі потрапили під тиск.

Про це повідомляють в огляді, підготовленому начальником аналітичного відділу інвестиційної компанії Phoenix Capital Сергієм ПЕТРЕНКОМ.

За інформацією аналітика, акції Ferrexpo у понеділок, 18 квітня, втратили 3,91%, МХП - 2,08%. Regal Petroleum (+0,8%) втримався на позитивній території. Водночас, папери інших компаній нафтогазового сектору - Cadogan Petroleum (-2,89%) і JKX Oil & Gas (-1,66%) - слідували загальному негативному тренду.

Як відзначив аналітик, акції українських агрокомпаній, що торгуються на Варшаской фондовій біржі, у понеділок істотно подешевшали. «Астарта» (-2,38%) значно впала в ціні. За нею пішов Milkiland (-1,34%). «Агротон» (-0,88%) і «Кернел» (-0,83%) закрилися помірним зниженням котирувань.