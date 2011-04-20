Українські акції в вівторок відновили частину втрат - експерт
Українськіакції у вівторок, 19 квітня,відновили частинувтратпіслясильнихрозпродажівднем раніше,слідомза покращеннямнастроївна зовнішніхмайданчиках.
Проце сказав укоментаріагентствуУНІАНаналітиккомпаніїAstrum Investment ManagementПавлоІЛЛЯШЕНКО.
Вінзазначив,щоіндексУкраїнської біржі запідсумкамивівторкавирісна0,9%,алетакі незмігдосягтиранковихмаксимумів.Незважаючина слабкістьзростання,торгова активністьзберегласяна порівняновисокомурівні,втойчасякобсягторгівперевищивпозначкусвоєї 10-денноїковзноїсередньоїбільшніжна30%.
Середокремихемітентіваналітик виділивакції«Стиролу»,якіпродовжилидемонструватирезультаткращийза середній по ринкуі за підсумкамиторговоїсесіїдодали3,8%.Усвоючергу,найгіршийрезультат середліквіднихпаперівбувзафіксованийзаакціямиСтахановськогоВСЗ.Котируванняданогоемітентазнизилисяна4,2%,а подальшезниженняакційбулозупиненепідтримкою нарівні8,8гривеньза акціюна фоніактивностіторгів, що зросла.