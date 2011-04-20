Українські акції в вівторок відновили частину втрат - експерт

Українськіакції у вівторок, 19 квітня,відновили частинувтратпіслясильнихрозпродажівднем раніше,слідомза покращеннямнастроївна зовнішніхмайданчиках.

Проце сказав укоментаріагентствуУНІАНаналітиккомпаніїAstrum Investment ManagementПавлоІЛЛЯШЕНКО.

Вінзазначив,щоіндексУкраїнської біржі запідсумкамивівторкавирісна0,9%,алетакі незмігдосягтиранковихмаксимумів.Незважаючина слабкістьзростання,торгова активністьзберегласяна порівняновисокомурівні,втойчасякобсягторгівперевищивпозначкусвоєї 10-денноїковзноїсередньоїбільшніжна30%.

Середокремихемітентіваналітик виділивакції«Стиролу»,якіпродовжилидемонструватирезультаткращийза середній по ринкуі за підсумкамиторговоїсесіїдодали3,8%.Усвоючергу,найгіршийрезультат середліквіднихпаперівбувзафіксованийзаакціямиСтахановськогоВСЗ.Котируванняданогоемітентазнизилисяна4,2%,а подальшезниженняакційбулозупиненепідтримкою нарівні8,8гривеньза акціюна фоніактивностіторгів, що зросла.

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