Експерти: збільшення волатильності свідчить про невпевненість фондових ринків у подальшому зростанні

Збільшення волатильності на поточних рівнях свідчить про невпевненість у подальшому зростанні як на локальному, так і на зовнішніх фондових ринках.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

З іншого боку, вважають аналітики, зростання цілком може поновитися після пробиття відповідних технічних рівнів. Для індексу Української біржі цей рівень перебуває в районі 2770-2775 пунктів.

За словами аналітиків, підтримку українським та зовнішнім фондовим ринкам у вівторок, 19 квітня, зробила хороша макроекономічна статистика з США. Число новобудов у США за березень зросло до 549 тис., проти очікуваних 520 тис. Більше того, позитиву ринку додав квартальний звіт Goldman Sachs, чистий прибуток якого за 1-й квартал перевершив очікування аналітиків.

Як відзначають аналітики, українські ринки у вівторок закрилися зі змішаною динамікою індексів. За результатами торгів, індекс Української біржі виріс на 0,92%, опинившись на рівні 2694,43 пункта, а індекс ПФТС знизився на 0,85%, до у1039 пунктів. Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступила «Мотор Січ» (21,2 млн. грн.). Серед акцій індексного кошика найбільше зростання показали «Стирол» (+3.85%), «Укрнафта» (1,78%) і Авдіївський КХЗ (+1,44%). Гірший за ринок мали вигляд папери Алчевського меткомбінату (-0,09%) і Стаханівського вагонобудівного заводу (-4,17%).

За інформацією аналітиків, сьогодні буде опубліковано індекс цін виробників по Німеччині за березень. У США вийдуть дані з продажу будинків на вторинному ринку за березень і дані про запаси нафти за тиждень. Сьогодні також будуть опубліковані квартальні звіти Wells Fargo, Apple і American Express.