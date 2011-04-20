«Західенерго» буде виставлений на продаж першим із генерацій

Фонд державного майна України планує виставити першим на продаж державний пакет акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і трьох енергопостачальних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Попередньо ми планували, і не відмовляємося від цього плану, з генерації виставити першою «Західенерго»… На перший конкурс ми плануємо виставити одну генерацію і три обленерго», - сказав О.РЯБЧЕНКО, не виключивши при цьому, що однією з енергопостачальних компаній, які можуть бути виставлені на продаж на першому конкурсі, може бути «Київенерго».

При цьому він припустив, що перший конкурс буде оголошений у червні-липні.

«Якщо вдасться, червень-липень - перші оголошення будуть у цьому районі, можливо, серпень», - сказав О.РЯБЧЕНКО, зазначивши при цьому, що терміни виставлення на продаж залежать від ухвалення на рівні Кабінету міністрів ще ряду рішень, пов`язаних з приватизацією енергокомпаній.

О.РЯБЧЕНКО повідомив, що надалі під час приватизації використовуватиметься схема, коли разом з однією енергогенеруючою компанією виставлятиметься від 3 до 4 державних пакетів обленерго. При цьому рішення про черговість виставлення на продаж тих або інших пакетів обленерго і генерацій ухвалюватиметься на підставі їх готовності до продажу, тобто їх фінансового стану, балансу, а також враховуватиметься думка Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Також О.РЯБЧЕНКО зазначив, що при продажу держпакетів ФДМУ вважає недоцільним їх дроблення, оскільки така схема виправдана лише за відсутності на ринку покупців, готових викупити єдиний пакет.

«Я думаю, що дроблення не буде. На сьогодні у нас немає інформації, що уряд має намір піти таким шляхом», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Довідка УНІАН. 11 квітня 2011 р. Кабінет міністрів затвердив список з двох теплових генерацій і енергорозподільних підприємств, державні пакети акцій яких планується продати у 2011 році. Зокрема, приватизувати планується 50% акцій «Вінницяобленерго», «Дніпробленерго» і «Закарпаттяобленерго», 45,1% акцій «Західенерго», 45% акцій «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% акцій «Донецькобленерго», 25,99% акцій «Тернопільобленерго», 25% акцій «Дніпроенерго» і «Київенерго», 21% акцій «Черкасиобленерго».