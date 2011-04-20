Підтримку ринкам акцій у вівторок надали корпоративні звіти - експерт

Крім природного бажання продавців зафіксувати прибуток і бажання покупців скористатися моментом для покупки дешевих акцій, підтримку ринкам акцій у вівторок, 19 квітня, надала публікація корпоративних звітів.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, фондові індекси S & P 500 і DJIA у вівторок зросли на 0,6% і 0,5% відповідно, відновивши частину втрат після розпродажів у понеділок. Протягом дня про фінансові результати за перший квартал 2011 року відзвітували Bank of NY Mellon (-2,9%), J & J (+3,7%) і Goldman Sachs (-1,25%). При цьому лише корпоративні результати Johnson & Johnson обрадували учасників ринку: продаж і прибуток виявилися кращі за очікування аналітиків, причому рентабельність прибутку зросла на 1 процентний пункт. Незважаючи на те, що прибуток Goldman Sachs перевищив очікування ринку, реакція інвесторів була негативною: після нетривалого зростання акції банку опустилися на негативну територію вже через годину після старту торгів.

Як вважає аналітик, зростання фондових індексів у США в другій половині торговельної сесії вівторка більшою мірою виправдовувався очікуваннями сильних фінансових результатів компаній технологічного сектора. Після закриття торговельних майданчиків фінансові результати за перший квартал представили IBM, Intel і Yahoo. Прибуток і рентабельність всіх трьох компаній перевищили очікування ринку, що стало причиною ралі акцій технологічного сектора на азіатських майданчиках. Під час постбіржевих торгів котирування акції Intel і Yahoo зросли на 4,6% і 3,5% відповідно, у той час як акції IBM знизилися на 1,9%.

На думку П.ІЛЛЯШЕНКА, сукупність позитивних факторів у вигляді корпоративних результатів технологічного сектора, а також стійкості рівнів підтримки для основних фондових індексів (1 300 пунктів для індексу S & P 500) дозволила фондовим індексам країн Азії в середу демонструвати стійке зростання перед відкриттям торговельних майданчиків у Європі .

Протягом дня увага гравців буде поглинена публікацією фінансових результатів, а також, в деякій мірі, публікацією даних про динаміку продажів на вторинному ринку житлової нерухомості в Сполучених Штатах Америки. Про свої квартальні результати сьогодні відзвітують 30 компаній, що входять в індекс S & P 500, а найбільш примітним може стати звіт банку Wells Fargo.