«Стирол» у вівторок зріс більше, ніж інші акції - експерти

Концерн «Стирол» у вівторок, 19 квітня, продемонстрував істотно більше зростання, ніж інші папери індексу Української біржі.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, «Стирол» на Українській біржі у вівторок додав 3,82%. Акції гірничо-металургійного сектора торгувалися на позитивній території, відновлюючись після падіння на попередній торговій сесії. Зокрема, «Азовсталь» зросла на 0,1%, Авдіївський КХЗ - на 1,23%, Єнакіївський метзавод - на 1,27%, Алчевський меткомбінат - на 0,38%, Ясинівський КХЗ - на 1,51%. Котирування «Укрнафти» пішли вгору в кінці торгової сесії і за підсумками дня додали 2,2%.

За словами аналітиків, акції «Мотор Січі» (+1,38%), а також «Укрсоцбанку» (1,19%), і «Райффайзен банку Аваль» (0,38%) у вівторок також слідували позитивному тренду. «Центренерго» (+1,13%), «Західенерго» (+0,93%), «Донбасенерго» (+1,04%) і «Укртелеком» (+0,89%) показали помітне зростання. Стахановський ВБЗ рухався проти тренда, втративши 4,17% до закриття. За підсумками двох останніх торговельних сесій папери знизилася на 8%.

Як відзначають аналітики, українські фондові ринки у вівторок закрилися різнонаправлено. Індекс ПФТС знизився на 0,85%, індекс Української біржі додав 0,92%. Загальний обсяг торгів на Українській біржі був достатньо високим і склав 231 млн. грн.