KSG Аgro залучив 40 млн. доларів, завершивши IPO на Варшавській біржі

Один з найбільших українських агрохолдингів KSG Аgro SA залучив 40 млн. доларів, завершивши первинне публічне розміщення (IPO) акцій на Варшавській фондовій біржі (ВФБ).

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова ради директорів і акціонер KSG Аgro SA Сергій КАСЬЯНОВ.

За його інформацією, під час IPO було розміщено близько 33% акцій компанії, покупцями виступили понад 20 європейських інвестиційних фондів, частка приватних інвесторів в портфелі перевищила 10%. За підсумками розміщення капіталізація KSG Аgro склала 120 млн. дол.

За словами виконавчого директора представництва Варшавської фондової біржі в Україні Андрія ДУБЕЦЬКОГО, дане розміщення можна охарактеризувати як успішне, оскільки значення мультиплікаторів (EV / EBITDA - 10,94 і EV / НА ~ 3,964) перевищує середні показники по ринку. Він також повідомив, що на початку травня запланований лістинг акцій компанії на ВФБ.

Директор інвестиційно-банківського департаменту Visum Capital Денис АЛЬОШИН зазначив, що саме його компанія займалася підготовкою KSG Аgro до IPO на ВФБ. Він також повідомив, що це одне з перших IPO українських компаній цього року. За його словами, весь процес підготовки компанії до IPO зайняв всього три місяці.

За інформацією С.КАСЬЯНОВА, залучені під час IPO, а також отримані від господарської діяльності компанії кошти планується цього року спрямувати на низку цілей, що стосуються розвитку компанії. Зокрема, на розширення на 20 тис. га земельного банку компанії планують направити 10 млн. 700 тис. дол., на оновлення парку сільськогосподарської техніки - 6,5 млн. дол., поповнення оборотного капіталу - близько 10 млн. дол.., інвестиції у розвиток овочівництва - 4,2 млн. дол., придбання елеватора - близько 6 млн. дол., інвестиції в поливні комплекси повинні скласти 2 млн. дол., виплата лізингових платежів за машини та обладнання - 1,5 млн. дол. Усього , за словами С. КАСЬЯНОВА, на кінець цього року загальний земельний банк компанії повинен скласти близько 60 тис. га, з них близько половини буде відведено під озимі.

Довідка УНІАН. KSG Аgro є одним з найбільших агрохолдингів Центральної та Східної України. Головні активи сконцентровані в Дніпропетровській області, займається переважно рослинництвом.

У 2010 році компанія збільшила чистий прибуток в 4 рази - до 10 млн. дол. при збільшенні доходу до 15,6 млн. дол. з 13,8 млн. дол. у 2009 році.