Основою позитивних настроїв інвесторів стали звіти технологічних компаній - експерт

Основою для посилення позитивних настроїв інвесторів у середу, 20 квітня, стали звіти технологічних компаній.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, американські фондові індекси S&P 500 і DJIA у середу виросли на 1,35% і 1,5% відповідно, тоді як індекс високотехнологічних акцій NASDAQ додав 2,1%, впритул наблизившись до максимальних рівнів місяця. Після сильних фінансових результатів компаній Intel і Yahoo інвестори надихнулися квартальним звітом Apple (акції виросли на 3,1% в ході постбіржевих торгів), який був опублікований вже після закриття торгових майданчиків у США.

Між тим, додав П.ІЛЛЯШЕНКО, котирування нафти марки WTI досягли позначки в 112 доларів за барель, і сьогодні зранку продовжують висхідний рух. Однак зростання вартості «чорного золота» поки не повинно стримувати зростання на ринках акцій, тому що інвестори пов'язують зростання нафтових котирувань із перспективами економічного росту в США. «Проте у випадку продовження зростання вартості нафти з тією ж швидкістю, що і в ході торгової сесії в середу, вже через кілька днів інвестори знову будуть пов'язувати зростання нафтових котирувань із загрозою для зростання світової економіки», - прогнозує аналітик.

Він також зазначив, що в ході вчорашньої торгової сесії значення індексу волатильності VIX досягло мінімального рівня з червня 2007 року (часто приймається за точку відліку іпотечної кризи в США). Таким чином, інвестори ігнорують складну ситуацію на борговому ринку країн Південної Європи і вже змогли адаптуватися до суперечливих фінансових результататів корпоративного сектору за підсумками першого кварталу 2011 року.

За словами аналітика, сьогодні зранку ф'ючерси на індекс S&P 500 ростуть на рівні 0,5%, а ф'ючерси на індекс DJIA оновлюють максимальне значення в 2011 році. Протягом дня будуть опубліковані квартальні результати 48 компаній, які входять до індекса S&P 500 (McDonalds, General Electric). Економічні релізи залишаться без належної уваги. «Ринки акцій, очевидно, продовжують висхідний рух після позитивного імпульсу від публікації фінансових результатів компаній з технологічного сектору. При цьому сам зміст звітів є посереднім, і позитивна реакція ринку багато в чому грунтується на попередньому зниженні очікувань, що занизило базу порівняння фактичних результатів з очікуваними», - вважає П. ІЛЛЯШЕНКО.

Як підкреслив аналітик, українським трейдерам, які збираються переносити довгі позиції через ніч з четверга на п'ятницю, слід врахувати, що п'ятниця 22 квітня є вихідним на американських майданчиках, а понеділок 25 квітня - вихідний день в Україні. Таким чином, фондові індекси закриваються на локальних максимальних рівнях напередодні тривалих вихідних, що є історично зручним приводом для фіксації прибутку (щоб уникнути неконтрольованих ризиків). Зовнішній фон на відкритті українського ринку сьогодні склався помірно позитивний.