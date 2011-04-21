Український фондовий ринок у середу, 20 квітня, закрився в плюсі ​​на фоні зовнішнього позитиву.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, у фокусі торговців у середу була корпоративна звітність європейських та американських компаній, а також локальні новини. Найбільші обсяги торгів на Українській біржі були зафіксовані по паперах «Мотор Січі» (44,7 млн. грн.) і Авдіївського коксохімічного заводу (24,9 млн. грн.). Лідерами зростання серед компаній індексного кошика стали «Мотор Січ» (+2,93%) і «Укртелеком» (+2,62%). Найбільше зниження показали акції Ясинівського КХЗ (-2,36%) і Стаханівського вагонобудівного заводу (-2,08%).

Як відзначають аналітики, торгові майданчики Європи і США в середу закрилися в зеленій зоні. Європа з натхненням сприйняла сильні квартальні результати Intel і Yahoo, а також зростання цін на сировину. До початку торгів у США свої квартальні результати надали Wells Fargo і AT&T. Обидва звіти перевершили очікування аналітиків. Макростатистика також зіграла на руку «бикам». Продажі будинків на вторинному ринку нерухомості зросли в березні до 5,1 млн. проти очікуваних 5 млн.

За інформацією аналітиків, сьогодні настрої торговців визначаться звітами Apple і American Express. Крім того, буде опублікований індекс ділового оптимізму IFO по Німеччині. У США вийде індекс випереджальних індикаторів, рівень первинних звернень за допомогою з безробіття та індекс ділової активності ФРБ Філадельфії.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 20 квітня, підвищився на 1,88% - до 1 059,55 пункта. Загальний обсяг торгів становив 991 млн. 26 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,25% - до 2728,17 пункта. Загальний обсяг торгів становив 302 млн. 300 тис. грн., з них на терміновому ринку - 105 млн. 75 тис. грн.