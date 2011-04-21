ВР встановила обов'язковість проведення аудиту емітентів цінних паперів і похідних

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 245 з 395 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачено, що має бути обов’язкове проведення аудиту емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.