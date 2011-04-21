ВР встановила обов'язковість проведення аудиту емітентів цінних паперів і похідних
14:15, 21 квітня 2011Фондовий ринок
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Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 8 Закону України «Про аудиторську діяльність».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 245 з 395 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Даним законом передбачено, що має бути обов’язкове проведення аудиту емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.
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