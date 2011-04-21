Українські фондові ринки в середу росли нарівні з європейськими біржами - експерти

Українські фондові ринки в середу, 20 квітня, росли нарівні з основними європейськими біржами.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі в середу зріс за помірного обсягу торгів. «Мотор Січ» стала лідером серед блакитних фішок, продемонструвавши вражаюче зростання на 2,93%. Акції металургійних підприємств (Алчевський меткомбінат додав 0,19%, «Азовсталь» - 1,05%, Єнакіївський метзавод - 1,55%) і Авдіївського КХЗ (+1,18%) зросли. Водночас, котирування Ясинівського КХЗ (-2,36%) впали в останню годину торгів.

За словами аналітиків, «Укрнафта» (+0,43%) і «Укртелеком» (+2,62%) у середу продовжили зростання. «Райффайзен банк Аваль» піднявся на 2%, а «Укрсоцбанк» (+0,43%) трохи додав у ціні. Серед паперів генкомпаній «Центренерго» (+1,03%) і «Західенерго» (+0,21%) зросли, а «Донбасенерго» (-1,09%) закрилася в мінусі. Акції Стахановського ВБЗ знову розпродавалися - папери просіли на 2,08% за підсумками дня. «Стирол» (-0,02%) в ціні не змінився.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 20 квітня, підвищився на 1,88% - до 1 059,55 пункту. Загальний обсяг торгів склав 991 млн. 26 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 1,25% - до 2728,17 пункту. Загальний обсяг торгів склав 302 млн. 300 тис. грн., з них на терміновому ринку - 105 млн. 75 тис. грн.