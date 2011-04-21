МВФ, Світовий банк і USAID рекомендують Азарову консультації з міжнародними експертами

Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк (СБ) і Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) настійно рекомендують прем`єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ залучити міжнародних експертів для надання консультацій щодо створення в Україні центрального депозитарію.

Про це йдеться в спільному офіційному листі МВФ, СБ і USAID, направленому на ім`я прем`єр-міністра України М.АЗАРОВА, копію якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Міжнародні фінансові організації також відзначають, що оптимальним варіантом створення центрального депозитарію в Україні могло б стати злиття найбільшого депозитарію корпоративних цінних паперів - "Всеукраїнського депозитарію цінних паперів" (ВДЦП) і Національного депозитарію України (НДУ).

МВФ, СБ і USAID також висловлюють подив і занепокоєння тим фактом, що створена для підготовки злиття депозитаріїв робоча група в своїх планах щодо створення центрального депозитарію повністю ігнорує ВДЦП. "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів є найбільшим в Україні депозитарієм корпоративних цінних паперів, має високу довіру з боку учасників ринку і користується перевагами серйозних інвестицій, здійснених у технології, що дозволяє ВДЦП працювати з дотриманням високих стандартів ефективності та прозорості», - зазначається в офіційному листі МВФ, СБ і USAID.

У листі також зазначається, що формування в Україні центрального депозитарію шляхом об`єднання Національного депозитарію України з депозитарними функціями Національного банку України зажадає значних витрат коштів держбюджету і не відповідатиме інтересам України.

Документ підписали голова постійного представництва України при МВФ Макс АЛЬЄР, директор СБ у справах України, Білорусі й Молдови Мартін РАЙЗЕР і керівник місії USAID в Україні, Білорусі й Молдові Яніна ЯРУЗЕЛЬСЬКІ.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 2011 р. заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Віктор ІВЧЕНКО звернувся до прем`єр-міністра М.АЗАРОВА з пропозицією створити Центральний депозитарій України на базі НДУ. 28 лютого 2011 року прем`єр затвердив склад оргкомітету і заходи щодо створення Центрального депозитарію. До цієї групи не увійшли ні представники ВДЦП, ні оператори фондового ринку.

Нагадаємо, що в рамках програми взаємодії України з МВФ було підписано договір, відповідно до якого Україна зобов`язалася в 2011 р. створити єдиний центральний депозитарій, який повністю відповідатиме міжнародним стандартам, буде управлятися прозоро, базуватися на принципах корпоративного управління, що забезпечують збалансоване представництво інтересів учасників ринку і держави. Фінансування центрального депозитарію за рахунок державних коштів має бути зведене до мінімуму.

В середині березня 2011 року Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон ТЕФТ у листі на ім`я віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА повідомив, що створення центрального депозитарію на базі НДУ суперечить домовленостям між урядом України і Міжнародним валютним фондом.